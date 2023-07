Friedensbild: Eine Kamera als Zeichen der Hoffnung

Das Evangelisch-Luterhische Dekanat Augsburg sucht jedes Jahr ein besonderes Friedensbild. Diesmal hat es eine Schülerin aus Schwabmünchen gemalt.

"Frieden ist bunt" lautete das Motto des Malwettbewerbs des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Augsburg, mit dem jedes Jahr das Friedensbild gesucht wird. Annika Manger aus der Klasse 10 D des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen ist diesmal die Preisträgerin. Ihr Bild wird das Plakat zum Augsburger Hohen Friedensfest zieren, das jedes Jahr am 8. August gefeiert wird. Annikas Gemälde zeigt eine Filmkamera. Sie projiziert in einer düsteren Welt ein hoffnungsvolles Bild von buntem Frieden. Die Künstlerin konnte bei der Preisverleihung nicht anwesend sein. Für das Evangelische Dekanat würdigte Dekanin Doris Sperber-Hartmann das Kunstwerk: „In der Jury hat uns besonders beeindruckt, wie das Bild unsere heutige Zeit interpretiert. Es zeichnet nicht alles rosarot. Es stellt auch die Schattenseiten dar - insbesondere den Krieg, der uns natürlich an die Ukraine denken lässt. Aber das Grau ist eben nur das äußere Teil. Zentral ist der Ausblick durch die Friedenskamera als Zeichen der Hoffnung, an der wir festhalten wollen und für die wir uns einsetzen wollen.“