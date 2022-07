Augsburg

12:00 Uhr

Friedensfest: "In diesem Jahr gibt es so viele kleine Friedenstafeln wie noch nie"

Die kleine Friedenstafel am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen wird seit Jahren gut angenommen. Es wird gemeinsam gespeist wie an der großen Tafel am Rathausplatz - eine Band sorgt für die musikalische Begleitung.

Plus Am Augsburger Feiertag gibt es wieder eine Friedenstafel auf dem Rathausplatz. Was das Programm noch alles bietet, erklärt die Leiterin des Friedensbüros.

Von Miriam Zissler

Das diesjährige Motto des kulturellen Rahmenprogramms zum Friedensfest lautet Zusammenhalt. Was ist die Idee dahinter?



Christiane Lembert-Dobler: Im Dezember haben wir uns für das Thema entschieden. Im vergangenen Jahr wurde viel über die Impfpflicht und Corona-Maßnahmen diskutiert, viele Menschen sind in Deutschland deshalb auf die Straße gegangen - auch in Augsburg. Die Maßnahmen haben zu Spaltungen geführt. Risse gingen auch durch Familien. Wir haben viel darüber gesprochen, was die Gesellschaft eigentlich zusammenhält und ob sich die Spaltungen, die es in einer Gesellschaft immer gibt, vergrößert haben. Dann startete Ende Februar Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine und die Frage des Zusammenhalts hat eine andere Dimension erhalten. Das Thema beleuchtet aber auch einen weiteren Aspekt.

