vor 33 Min.

Friedensinitiative fordert bei ihrem Ostermarsch ein sofortiges Kriegsende

Auch im Vorjahr begann der Ostermarsch in Augsburg am Moritzplatz.

Die Organisatoren des Ostermarsches schicken ein Signal an die Adresse Russlands. Die Veranstaltung findet am Karsamstag in Augsburg statt.

Die Augsburger Friedensinitiative (AFI) und weitere Augsburger Organisationen möchten ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Am Karsamstag, 8. April, organisieren sie den traditionellen Ostermarsch. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Moritzplatz in Augsburg. Nach einigen Reden findet eine Demonstration durch die Innenstadt statt. Die Organisatoren verurteilen nach eigenen Angaben den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Gefordert werden ein sofortiger Waffenstillstand und ein Rückzug der russischen Truppen. Die Ukraine solle als neutrales Land eingestuft werden. Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet müssten beendet werden, heißt es weiter. Die Organisatoren des Ostermarsches sagen ferner: "Nichts entschuldigt den Angriff Russlands auf die territoriale Integrität der Ukraine und die brutale Kriegsführung, durch die unzähligen Menschen in der Ukraine unfassbares Leid zugefügt wird." Die Veranstalter hätten in gleicher Weise völkerrechtswidrige Angriffskriege westlicher Länder gegen Jugoslawien, Afghanistan und Irak und andere Kriege verurteilt, wird betont. Nach der Kundgebung findet eine Demonstration in Augsburg statt Der Ostermarsch beginnt am Samstag um 11.30 Uhr mit einer Kundgebung und Infoständen auf dem Moritzplatz. Vorgesehen sind kurze Redebeiträge von mehreren Personen. Im Anschluss an die Kundgebung findet eine Demonstration durch die Innenstadt statt. Die Aktion sei Teil der bundesweit stattfindenden Ostermärsche der Friedensbewegung. Die Organisatoren sagen ferner, dass sie bei der Kundgebung "keine nationalen Flaggen und Symbole wünschen". (möh)

