Friedenslicht aus Bethlehem in Augsburg angekommen

Im Dom wurde das Friedenslicht aus Bethlehem am Sonntag in Empfang genommen und weiterverteilt.

Im Dom wurde das Licht am Sonntag bei einer Aussendungsfeier in die Pfarreien und an Gläubige nach Hause weitergegeben.

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist am Sonntagnachmitag im Augsburger Dom auf seine Friedensreise ausgesandt worden. Jedes Jahr in den Wochen vor Weihnachten wird es von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Das Licht aus Betlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wird das Licht nach Wien transportiert. Für seine weitere Reise in Deutschland sorgen die Pfadfindergemeinschaften. Pfadfinder der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) brachten das Licht nach Augsburg zur Aussendungsfeier im mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern vollbesetzten Dom. Dort konnte es von den Gläubigen nach Hause und in die Gemeinden geholt werden. Im Bistum wird es weitere Stationen zur Abholung und Weitergabe geben, sie findet man auf der Webseite der PSG www.psg-augsburg.de Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Das Motto in diesem Jahr lautet „Frieden beginnt mit Dir“. (zoe)

