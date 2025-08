Friedensmural: Diese Motive werden das Studentenwohnheim zieren

Anlässlich des 375. Hohen Friedensfests, das in diesem Jahr gefeiert wird, entsteht an der Studierendenwohnanlage Lechbrücke das bisher größte Mural-Projekt der Stadt und Schwabens. Sechs riesige Wandflächen des 19-stöckigen Hochhauses (je 288 Quadratmeter) werden von internationalen, nationalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet – unter dem Motto „Empowering Perspectives“ („stärkende Perspektiven“).

In den vergangenen Monaten wurden aus 123 Bewerbungen, die aus der ganzen Welt nach Augsburg geschickt wurden, 15 Konzepte ausgewählt, von denen letztlich sechs Entwürfe realisiert werden. Die endgültige Auswahl erfolgte durch eine Fachjury mit Vertretern vom Graffiti-Verein „Die Bunten“, Wohnbaugruppe Augsburg, Friedensbüro der Stadt Augsburg, Hochschule für Gestaltung Augsburg, Atelierhaus Schöne Felder sowie Büro für Popkultur und Urbane Kulturen der Stadt Augsburg, ergänzt durch ein öffentliches Voting. Bürger konnten über eine Online-Plattform aus acht Entwürfen ihren Favoriten für die Gestaltung einer Wand wählen. Gewinner der Abstimmung ist das Augsburger Team aus Tristan Huschke, Franziska Hauber und Oliver Skowronek. Von wem und in welcher Kombination die übrigen fünf Wände gestaltet werden, entschied anschließend die Fachjury.

Die Eigentümerin des Gebäudes, die Wohnbaugruppe Augsburg, setzt das Projekt in Kooperation mit den Bunten und dem Friedensbüro der Stadt um. „Ein Bauwerk dieser Größe prägt das Stadtbild – wir möchten, dass es zugleich auch eine Botschaft vermittelt. Mit dem Peace Tower setzen wir ein Zeichen für Kunst, für studentisches Leben und für ein friedliches Miteinander“, erklärt Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg.

Im Rahmen einer Vernissage wurden die ausgewählten Künstler mit ihren Entwürfen nun erstmals öffentlich vorgestellt: Neben den Siegern des öffentlichen Votings kommen nun die Konzepte von Fintan Magee (Australien), Diogo Ruas & Jagoda Cierniak / MOTS (Portugal & Polen) – Daniel Man (Augsburg), Bond Trueluv (Deutschland) und Cone The Weird (Deutschland) zum Zug. Die Umsetzung der Wandbilder soll nach und nach bis zum zweiten Quartal 2026 erfolgen. Dann wird das Gerüst abgebaut und die Kunstwerke an den Fassaden des „Peace Towers“ sind erstmals vollständig zu sehen. In welcher Kombination die Entwürfe angeordnet werden, ist noch nicht entschieden. (AZ/ziss)