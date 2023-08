Augsburg

"Frischluft für die Seele": 300 junge Ukrainer besuchen in Augsburg die Samstagsschule

Plus Die ukrainische Samstagsschule gibt es seit 2019 in Augsburg. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukranie hat sie eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ein Ortsbesuch.

Von Michael Eichhammer

Die aufwendig geflochtenen Zöpfe und die traditionelle Kleidung sind ein optischer Hinweis darauf, wer an diesem Vormittag im Innenhof des Mehr-Generationen-Treffpunkts (MGT) in der Von-Cobres-Straße in Göggingen feiert. Das Abschlussfest der ukrainischen Samstagsschule ist gut besucht. Zum Showprogramm der Mädchen und Jungen zählen ukrainische Lieder und Tänze. Neben der Nationalhymne darf der Song „Stefania“ nicht fehlen, der dem Land 2022 den ersten Platz beim ESC bescherte. Die Samstagsschule für ukrainische Kinder wurde als Zusatzangebot zum regulären Schulbetrieb bereits 2019 vom Ukrainischen Verein in Augsburg ins Leben gerufen. Vor dem Krieg nutzten etwa 30 Familien dieses Angebot. „Seit dem Krieg hat sich vieles geändert“, erzählt Igor Meisner, Sprecher und Vorstandsmitglied des Vereins. Mittlerweile nehmen rund 300 Mädchen und Jungen am Samstagsunterricht teil. Sie stammen vornehmlich aus Flüchtlingsfamilien - und finden hier eine Brücke zwischen neuer und alter Heimat.

„Viele konnten zu Beginn kaum Deutsch, aber teils auch nicht die ukrainische Sprache, wenn sie aus russischsprachigen Gebieten der Ukraine kamen“, erklärt Igor Meisner. Im Samstagsunterricht geht es nicht darum, die Lerninhalte aus der regulären bayerischen Schule zu vertiefen, sondern um das Pflegen der ukrainischen Sprache und Kultur. „Kunst und Literatur ist ebenso wichtig, aber auch die schnelle Integration in Deutschland“, erklärt Igor Meisner. Wyschywanka nennt sich die Strickkleidung, die manche Pädagogen und Pädagoginnen und ein Teil der Kinder und Mütter an diesem Tag tragen. Die klassischen Gewänder sind mehr als ein modisches Statement. „Die traditionelle Kleidung ist unser Identitätszeichen“, verrät Meisner. „Je näher die russischen Raketen kommen, desto weiter wollen die Leute weg von der russischen Sprache und Kultur und von allem, was mit Russland zu tun hat.“

