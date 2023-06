Frölichstraße für Sanierung gesperrt – provisorischer Radweg bleibt

Die Stadt erneuert die Fahrbahndecke in der Frölichstraße. In diesem Zug wird der provisorische Radweg zur Dauerlösung. Eine Verbesserung gibt es auch für Fußgänger.

Die Stadt saniert ab Montag, 26. Juni, die Frölichstraße. In diesem Zug werden auch eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut und die provisorischen Radwegmarkierungen durch dauerhafte Kennzeichnungen ersetzt. Dafür wird die Frölichstraße zwischen Burgkmair- und Schaezlerstraße ab Montag zur Einbahnstraße Richtung Hauptbahnhof. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Burgkmairstraße umgeleitet. Sie wird zur Einbahnstraße. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Bauarbeiten in Augsburg: Frölichstraße wird gesperrt

Am Wochenende 8./9. Juli kommt es dann zur Vollsperrung. Sie wird bereits am Freitag, 7. Juli, in Kraft gesetzt. Es gibt eine Umleitung über die Prinzregentenstraße. Anwohner werden ihre Autos vorab aus dem Baustellenbereich bringen müssen, wenn sie an dem Wochenende ein Fahrzeug benötigen, weil eine Zufahrt zu den Grundstücken nicht möglich sein wird.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung bekommt die Frölichstraße einen dauerhaften Radweg. 2021 hatte die Stadt eine provisorische gelbe Markierung im Zuge eines Verkehrsversuchs auf der Fahrbahn angebracht, zumal relativ viele Schüler aus den westlichen Stadtteilen dort zu Innenstadtschulen radeln. Vergangenes Jahr beschloss der Stadtrat, einen dauerhaften Radweg einzurichten. Mit der Ummarkierung wurde gewartet, bis die Fahrbahnsanierung ansteht. (skro)

