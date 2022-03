Früher als geplant: Stadt Augsburg öffnet Novavax-Impfungen für alle

Seit einer Woche werden in Augsburg Corona-Impfungen mit Novavax verabreicht - allerdings nur an bestimmte Gruppen. Nun gibt es Termine für alle Über-18-Jährigen.

Die Stadt Augsburg bietet ab sofort allen Bürgerinnen und Bürgern Corona-Impfungen mit Novavax an. Bereits seit einer Woche wird mit das proteinbasierte Präparat in Augsburg verimpft, allerdings war das Angebot bislang auf medizinisches und pflegerisches Personal beschränkt. In diesen Gruppen war die Nachfrage offenbar so gering - am ersten Tag wurden Dosen im niedrigen zweistelligen Bereich verimpft -, dass nun alle Über-18-Jährigen Augsburgerinnen und Augsburger früher als vorgesehen Zugang erhalten. In einer ersten Lieferung hatte die Stadt 7000 Novavax-Dosen erhalten.

Termine für Novavax-Impfungen sind ab sofort über die Internetseite des Impfzentrums www.augsburg.de/impfen möglich. Bereits für Samstag, 12. März, sind ab 8 Uhr etliche Termine verfügbar. Mit Novavax wird jeweils mittwochs und samstags geimpft. Parallel werden auch die Impfstoffe anderer Hersteller weiterhin angeboten. Zusätzliche Informationen gibt das Impfzentrum auch telefonisch unter 0821/78986894. (kmax)