Augsburg

vor 16 Min.

Frühere Bauruine: Eigentümer der Immobilie am Schmiedberg legt Pläne vor

Seit 2022 gehört das Gebäude am Schmiedberg in Augsburg der Hamburger Firma Köse Immobilien.

Plus Die frühere Bauruine in Augsburg rottete die vergangenen Jahre vor sich hin. Nun gibt es nach einem Eigentümerwechsel Bewegung – und einen ambitionierten Zeitplan.

Von Jan Kandzora

Die große, weithin sichtbare Immobilie am Schmiedberg ist von einem Gerüst und Planen verdeckt. Von außen erkennt man nicht viel von dem, was innen wohl passieren mag, schon gar nicht in den oberen Stockwerken. Doch passiert sein muss in den vergangenen Wochen und Monaten eine ganze Menge. Das Gebäude, aufgrund seiner schier endlosen Leerstandsgeschichte in Augsburg früher auch als "Geisterhaus" berüchtigt, gehört seit vergangenem Jahr einer Objektgesellschaft von Köse Immobilien, ein Unternehmen für Projektentwicklung aus Hamburg. Offenbar ist die neue Eigentümerin mit der Sanierung vorangekommen. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wolle man bereits im November damit beginnen, einzelne Wohneinheiten zur Miete anzubieten – auch wenn es noch etwas dauern dürfte, ehe die Arbeiten tatsächlich abgeschlossen sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zwar laufen die Bauarbeiten schon seit einer Weile, bislang war allerdings unklar gewesen, wie viele Wohnungen in dem Gebäude konkret entstehen sollen. Unter dem früheren Eigentümer hatte die Planung vorgesehen, in dem Gebäude 55 kleine Apartments, zwei Penthäuser und Gewerbeflächen unterzubringen. Ein Projektleiter von Köse Immobilien hatte unserer Redaktion vergangenes Jahr berichtet, man wolle auf der bestehenden Baugenehmigung aufbauen und die bisherigen Pläne optimieren. Was dies konkret bedeutet, wird nun auf der Internetseite des Hamburger Unternehmens deutlich: Demnach sollen am Schmiedberg 80 Wohneinheiten entstehen, von Ein-Zimmer-Apartments mit 22 Quadratmetern bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen mit 161. Der Schwerpunkt dürfte allerdings auf kleineren Einheiten für Singles und Studenten liegen; insgesamt hat der siebengeschossige Bau rund 3500 Quadratmeter Fläche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen