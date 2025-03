Frühling grüßt Augsburg: Es ist so schön in den Cafés am Rathausplatz

Ist das schon der Frühling, der sich in Augsburg zeigt? Herrlich ist es jedenfalls am Donnerstagnachmittag am Rathausplatz. Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, eine große Auswahl an Straßencafés. Die Plätze im Freien sind begehrt. Die Menschen genießen das Wetter bei 15 Grad in den Ferien. Bis Sonntag sind keine großen Änderungen zu erwarten. Es bleibt schön!!! Hört sich gut an.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis