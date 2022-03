Augsburg

06:51 Uhr

Stadt Augsburg sagt das Gögginger Frühlingsfest ab - eine Hoffnung bleibt

Die Stadt Augsburg wird das Gögginger Frühlingsfest in diesem Jahr nicht veranstalten. Womöglich springen die Schausteller als Organisatoren ein.

Plus Die Stadt will nicht als Veranstalterin des Gögginger Frühlingsfests auftreten. Für die Schausteller bedeutet das noch nicht die generelle Absage, doch die Zeit drängt.

Von Michael Hörmann

Das Gögginger Frühlingsfest war in den Jahren vor Corona stets das Fest, das den Auftakt für die Volksfestsaison bildete. Veranstalterin war die Stadt Augsburg. Wegen der Corona-Pandemie fiel das Frühlingsfest in den Jahren 2020 und 2021 ersatzlos aus. Ob eine Austragung in diesem Jahr möglich sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Die Stadt Augsburg hat aber bereits klargemacht, dass sie nicht als Veranstalterin auftreten wird. Dagegen bekennt sich die Stadt eindeutig zum Osterplärrer. Das Volksfest werde unterstützt, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen