Frühlingsgefühle im Zoo: Nashörner lieben sich besonders lange

Plus Im Frühjahr entwickeln einige Exoten im Augsburger Zoo spezielle Paarungsstrategien. Manchmal ist das Spektakel sehr laut, in einem Fall gibt es eine große Überraschung.

Wenn fünf Tonnen Lebendgewicht aufeinander prallen, hört man es durch den halben Zoo bis ins Büro des stellvertretenden Direktors Thomas Lipp. Das passiert, wenn es bei den Nashörnern auf dem Afrikapanorama zur Sache geht. Beim Liebeswerben kann es sehr laut werden. Die Schimpansen schreien aufgeregt mit, erzählt Lipp. Auch die Elefanten reagieren lautstark auf das, was nebenan vor sich geht. Bei den Breitmaulnashörnern hat es gerade mal wieder mit dem Nachwuchs geklappt. Und besonders, wenn die Tage länger werden, bekommen viele Tiere im Zoo Frühlingsgefühle.