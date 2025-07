„Fühlen uns überfahren“: Tagesmütter gehen auf die Barrikaden

Erst Anfang Juni hat Sarah Grimm ihre Großtagespflege eröffnet. In den neuen Räumen der „Haunstetter Haselmäuse“ spielen, malen und singen seitdem maximal zehn Kinder mit ihr und ihrer Kollegin. 10.000 Euro habe sie aus eigener Tasche investiert, damit sie überhaupt eröffnen kann, sagt Grimm. Die Haselmäuse, das ist für sie ein Herzensprojekt. Auch, wenn man damit beileibe nicht reich werde. 30 Betreuungsstunden hat die zweifache Mutter in der Woche, dazu kommt noch putzen, einkaufen, vorkochen. Am Ende blieben ihr ganze 1300 Euro netto. Und künftig könnte es noch etwas weniger sein. Denn nach einem hitzigen runden Tisch der Augsburger Tagepflegepersonen mit den Verantwortlichen der Stadt Augsburg vor einigen Tagen fragt Grimm sich schon kurz nach der Eröffnung, wie lange sie sich dieses Herzensprojekt überhaupt leisten kann. „Was wir da zu hören bekommen haben, ist schockierend gewesen. Wir fühlen uns überfahren und allein gelassen.“

