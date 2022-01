Augsburg

06:10 Uhr

Frist läuft ab: Tausende Augsburger brauchen neuen Führerschein

Rosa Papierführerscheine müssen in den kommenden Jahren nach und nach in den europäischen scheckkartengroßen Führerschein umgetauscht werden.

Plus Für den Umtausch von grauen oder rosafarbenen Führerscheinen läuft demnächst eine erste Frist ab. Bei der Stadt Augsburg gehen pro Tag bis zu 200 Anträge ein.

Von Stefan Krog

In Augsburg läuft der Pflichtumtausch von alten Führerscheinen in das neue fälschungssichere EU-Dokument seit einigen Wochen auf vollen Touren. Aktuell sind beim bundesweiten Pflichtumtausch die Jahrgänge 1953 bis 1958 dran, die noch einen grauen oder rosafarbenen Papierführerschein haben. Die Frist läuft am 19. Januar ab. Momentan bearbeite das Bürgeramt pro Tag zwischen 150 und 200 Anträge und Anfragen zum Pflichtumtausch, so Bürgeramts-Leiter Dieter Roßdeutscher. Doch was geschieht, wenn der Umtausch nicht rechtzeitig vonstatten geht?

