Führungswechsel bei der Gewerkschaft NGG: Laura Schimmel übernimmt

Laura Schimmel ist die neue Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Sie nennt die Gastronomie ein Sorgenkind.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat eine neue Geschäftsführerin. Laura Schimmel hat die Spitzenposition übernommen. Ihr Vorgänger war mehr als zehn Jahre lang Tim Lubecki, der in Augsburg in Gewerkschaftskreisen als bekanntes Gesicht gilt. Er leitet jetzt in der Hauptverwaltung das Referat Milch- und Fettwirtschaft/Zuckerindustrie/Obst- und Gemüseindustrie.

Geschäftsführerin Laura Schimmel, 38, ist zuständig für die Belange der Beschäftigten in den Branchen der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung und der Gastronomie in Augsburg. Sie selbst ist seit 15 Jahren bei der Gewerkschaft aktiv. „Davor war ich lange Zeit im Bundestag in Berlin beschäftigt – die Rechte der Arbeitnehmer haben mich schon da gefesselt. Jedoch war mir meine Arbeit zu theorielastig – ich wollte raus und direkt für bessere Rechte kämpfen. Und da lag der Wechsel zur NGG nah“, sagt die Politikwissenschaftlerin.

Gewerkschaft NGG: Das sagt die Geschäftsführerin Laura Schimmel

Der Gewerkschafterin gefällt nach eigenen Angaben die thematische Vielfalt der NGG. Die Gewerkschaft vertrete nicht nur die Rechte von Menschen, die im Brau- und Bäckerhandwerk tätig sind, sondern auch Mitarbeiter in der Nahrungsmittelindustrie, der Hotellerie und Gastronomie. „Egal ob Brauerin, Konditor, Lebensmitteltechnikerin, Rezeptionist oder Kellnerin – alle haben das Recht darauf, dass ihre Arbeit sich lohnt und sie nicht ausgebeutet werden“, sagt Laura Schimmel.

Zuständig ist die Geschäftsführerin für Schwaben. Lebensmittelgrößen wie die Molkerei Zott, Brauerei Oettinger und Südzucker gehören zu den betreuten Firmen. Die Geschäftsführerin spricht aktuell vom Sorgenkind Gastronomie: "Die Gastro-Branche steht immer noch vor großen Herausforderungen, denn sie leidet unter dem Fachkräftemangel wie keine andere Branche." Das sei bei den Arbeitsbedingungen aber auch kein Wunder, "denn Überstunden und schlechter Lohn sind nichts, was neue Kräfte anlockt.“ (möh)

Lesen Sie dazu auch