Augsburg

vor 32 Min.

Fünf Geschwister, viele Ideen – das Café Dede ist ein Familienprojekt

Plus Mit ihrem Lokal gegenüber dem Brecht-Haus wollen die Ugurlus ihrem Großvater und mit ihm der ersten Einwanderergeneration ein Denkmal setzen.

Von Andrea Baumann

Das großformatige Gemälde am Eingang haben sie ihrer Mutter aus der Änderungsschneiderei "stibitzt", die Möbel stammen von Flohmärkten oder wurden in Kleinanzeigen entdeckt. Wer das Café Dede gegenüber dem Brecht-Haus betritt, fühlt sich sogleich wie im Wohnzimmer. Eine heimelige, gemütliche Atmosphäre wollen die neuen Betreiber des Lokals, das viele Jahre lang Brechts Bistro beherbergte, ihren Gästen auch bieten. "Wir wünschen uns ein so bunt zusammengewürfeltes Publikum, wie es unsere Möbel sind", sagt Cagri Ugurlu.

