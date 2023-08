Fünf Männer prügeln sich am Königsplatz

Am Augsburger Königsplatz eskaliert am Donnerstag ein Streit. Dabei spielte Alkohol wohl eine große Rolle – einer der Männer hatte über drei Promille im Blut.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eskalierte ein Streit am Königsplatz: Fünf Männer gerieten körperlich aneinander. Zunächst stritten sich ein 24-Jähriger und ein 47-Jähriger verbal. Dann gingen sich die Männer laut Polizeibericht körperlich gegenseitig an. Im Verlauf der Auseinandersetzung mischten sich drei Männer im Alter von 39, 53 und 57 Jahren ein. Sie gingen sich anschließend gegenseitig körperlich an. Die hinzugerufenen Polizeistreifen beruhigten die Situation und kontrollierten die Männer.

Schlägerei am Königsplatz in Augsburg: Männer waren alkoholisiert

Alle Männer waren offensichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 24-Jährigen einen Wert von über drei Promille sowie bei dem 39-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille. Die Polizei sprach den Männern anschließend einen Platzverweis aus. Die Videokameras am Königsplatz konnten den Vorfall aufnehmen. Gegen die Männer wird von der Polizei nun wegen Körperverletzung ermittelt. (ziss)