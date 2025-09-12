Fünf Männer schlagen auf Spielplatz auf 20-Jährigen ein

Am vergangenen Sonntag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr haben fünf Männer auf einem Spielplatz im Paul-Ben-Haim-Weg auf einen 20-Jährigen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, kamen die Männer offenbar auf das spätere Opfer zu sprachen es an. Zunächst gab es einen Streit zwischen dem 20-Jährigen und der Männergruppe. Im weiteren Verlauf schlugen diese den 20-Jährigen und hauten ab. Der 20-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können oder die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 zu melden. (klijo)

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis