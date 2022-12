Fünf Menschen werden bei einem Unfall in Lechhausen leicht verletzt

Eine 19-jährige Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in die Blücherstraße ein anderes Auto und stößt frontal damit zusammen. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Amagasaki-Allee Ecke Blücherstraße kam es am Donnerstag gegen 20 Uhr. Eine 19-jährige Frau und ihre drei Beifahrer befuhren die Amagasaki-Allee. Die 19-Jährige wollte schließlich nach links in die Blücherstraße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen 18-jährigen Autofahrer, der ihr entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch den Unfall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straßenbahnlinie 1 konnte die Unfallstelle für rund eine Stunde nicht passieren. (ziss)