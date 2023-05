Augsburg

Für den Fünf-Minuten-Takt hat wohl die letzte Stunde geschlagen

Plus Es zeichnet sich ab, dass es dauerhaft keine Rückkehr mehr ins dichte Taktangebot bei der Straßenbahn in Augsburg geben wird. Die Stadt will jetzt Zahlen von den Stadtwerken.

Von Stefan Krog

Der Fünf-Minuten-Takt bei der Straßenbahn, im Herbst 1990 mit großem Brimborium eingeführt, steht in absehbarer Zeit wohl endgültig vor dem Aus. Mit Beginn der Corona-Pandemie hatten sich die Stadtwerke zunächst vorübergehend vom Fünf-Minuten-Takt verabschiedet, in den kommenden Monaten dürfte eine Rückkehr ins dichte Taktangebot dauerhaft zu den Akten gelegt werden. Bisher hatten sich Stadt und Stadtwerke dies offen gehalten. Man werde darüber diskutieren müssen, welches Taktangebot für die Stadtwerke wirtschaftlich leistbar ist und was man als Stadt verkehrspolitisch wolle, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. Dort wurden die Stadtwerke aufgefordert, entweder ins alte Angebot zurückzukehren (was eher eine theoretische Möglichkeit ist), oder einen Vorschlag für ein dauerhaftes Angebot zu machen.

Wie berichtet stellte Hübschle am Mittwoch ein Strategiepapier der Stadt vor, das skizziert, wie der Nahverkehr aufgestellt werden könnte, bis der neue Grundsatzplan für die Region in einigen Jahren steht. Ein Thema dabei ist der Fünf-Minuten-Takt der Straßenbahn. Seit der Corona-Pandemie fahren die Stadtwerke ganztägig einen 7,5-Minuten-Takt. Zu den Stoßzeiten gilt ein Sechs-Minuten-Takt, der noch mit Zusatzfahrzeugen verstärkt wird. Die Verkehrsleistung, so die Stadtwerke bei einem ersten Vorstoß in diese Richtung vor einem Jahr, sei nur geringfügig kleiner. Man fahre aber bedarfsgerecht.

