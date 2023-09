Für Adrenalinfreunde, Hungrige, Nostalgiker: Unsere Tipps zum Plärrer

Plärrer-Halbzeit! Wir haben uns auf dem Volksfest umgesehen und Tipps gesammelt – unter anderem zu grandiosen Shows, leckeren Schmankerln und Retro-Attraktionen.

Zweimal im Jahr ist Plärrer in Augsburg, zweimal im Jahr kann man sich bei einem Besuch dort hervorragend die Zeit vertreiben. Es gibt Dutzende Attraktionen und Anlaufstellen für alles und jeden – da kann man schnell den Überblick verlieren, was sich wirklich lohnt. Unsere Redaktion hat deshalb acht sehr persönliche Tipps gesammelt. Der Herbstplärrer läuft noch bis Sonntag, 10. September.

Die Leopardenspur ist ein fester Bestandteil des Plärrers. Man erkennt auch die Motorradartisten. Foto: Michael Hörmann

Für Nostalgiker

In den 80ern sind wir sie schon gefahren, wenn wir mit unserer Clique abends über den Plärrer streiften – in kurzen Jeansjacken, Puma-Turnschuhen (die Stiefel), Sweatshirts und Föhnfrisuren. Die Leopardenspur war immer eine der ersten Anlaufstellen, wir vom Land kannten diese Art von Fahrgeschäften unter dem Namen "Schnee-Express" – andere Deko, selbes Prinzip: reinsetzen, möglichst neben den coolsten Typen oder das hübscheste Mädel, größtmöglichen Abstand vortäuschen, zu Beginn der Fahrt auch noch etwas Widerstand gegen die Fliehkraft und dann – loslassen und nach innen rutschen. Wenn man Glück hatte, erwischte man eine Rückwärtsfahrt und einen am Schalthebel, der ein paar Runden extra zuließ. Die Leopardenspur auf dem Plärrer, sie ist Kult. Deshalb sollte man sie unbedingt fahren. Nicht nur, weil man damit alte Zeiten wieder aufleben lässt.

