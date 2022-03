Augsburg

06:25 Uhr

Auf die Pandemie folgt für Augsburgs Einzelhändler der nächste Schock

Plus Im Februar waren in der Innenstadt mehr Menschen unterwegs als in der Vorweihnachtszeit. Dennoch machen zwei Entwicklungen den Geschäftstreibenden in Augsburg weiter Sorgen.

Von Michael Hörmann

Der Februar ist normalerweise kein Monat für große Umsätze. In den ersten zwei, drei Monaten nach Weihnachten hält sich die Kauflust der Kundinnen und Kunden in der Regel in Grenzen. Dieses Jahr ist dies anders: Augsburgs Einzelhändler spüren, dass die Menschen wieder mehr Freude am Einkauf haben - auch wenn die Umsätze nach wie vor niedrig sind. Die elektronisch erfasste Zählung von Passanten, die in der Fußgängerzone unterwegs sind, liefert passendes Zahlenmaterial: Sie registrierte mehr Besucherinnen und Besucher als im Advent. Doch kaum geht es ein wenig aufwärts, wirkt sich ein neues Ereignis negativ auf die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher aus.

