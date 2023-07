Für den Krieg gebaut, zum Ort des Friedens gewachsen

Die freie Christengemeinde Arche feierte ihren Einzug in das Gebäude 165 im Sheridanpark vor zehn Jahren, hunderte Besucher feierten mit.

Die Freie Christengemeine Arche hat knapp zwei Jahrzehnten einiges erreicht: Einst übernahm sie ein ehemaliges Kasernengebäude von der Stadt Augsburg und baute es in Eigenregie zum Gemeindezentrum aus. Neben geistlichen gibt es heute auch ganz praktische Angebote wie ein Reparatur Café, in dem man sich jeden dritten Samstag im Monat bei der Reparatur von kaputten Gegenständen unterstützen lassen kann, oder eine Krabbelgruppe. Jetzt feierten die Gemeindemitglieder ihr Zehnjähriges, denn so lange ist es her, dass die Arche offiziell eröffnete.

„Wir sind Gott dafür dankbar, was sich in dieser Zeit an diesem Ort entwickelt hat und wollen das zusammen mit den Nachbarn und Freunden feiern“, sagte Pastor Andreas Neumann aus Anlass des Jubiläums. Und in der Tat hat sich in dieser Zeit viel getan: Die Gemeinde ist gewachsen und bietet geistliche und praktische Angebote für alle Altersgruppen, unter anderem Seelsorge und Kurse für Erwachsene, eine „coole“ Jugendgruppe und ein Kinderprogramm, mit dem jeden Sonntag ca. 90 Kinder angesprochen werden.

Die Arche übernahm eine ehemalige Kaserne

Das war vor rund 17 Jahren noch nicht abzusehen, als die Stadt die Gemeinde bat, das Gebäude zu übernehmen. „Wir waren damals auf der Suche, weil unser langjähriges Gebäude zu klein geworden war“, sagt Urban Beck, der Vereinsvorsitzende und langjähriges Mitglied im Kirchenvorstand der Gemeinde. „Eigentlich war uns das Gebäude einige Nummern zu groß, aber es lag mitten im Quartier und das war genau das, was wir uns gewünscht haben: Nah an den Menschen zu sein.“

Die Gemeinde hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, schließlich ging es um den Kauf eines mit rund 2800 Quadratmetern zunächst überdimensionierten Gebäudes, das noch dazu kernsanierungsbedürftig war. Trotz dieser Umstände war sich die Gemeinde, die die Entscheidung gemeinsam gefällt hat, nach einem längeren Prozess sicher: Das ist das Gebäude für uns. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt Urban Beck heute, „wir haben die Räume nach und nach saniert und mit Leben gefüllt und, was nach Menschenermessen nicht so sicher war, wir können es finanziell gut stemmen.“ Das und die bisherige Entwicklung sind für ihn und die Gemeinde die Bestätigung dafür, dass der Segen Gottes auf der Gemeindearbeit liegt.

Pastor Andreas Neumann vor dem Sheridan Gebäude: "Jeder ist herzlich eingeladen einfach vorbeizuschauen." Foto: Ursula Götz

Das Gebäude war 1937 von den Nazis als Kaserne errichtet worden und hatte nach dem Krieg jahrzehntelang den Amerikanern ebenfalls als Kaserne gedient. Nach deren Abzug stand es lange leer und musste von Grund auf saniert werden, unter anderem hatten die Amerikaner einige schädliche Baustoffe verwendet, die von einer Spezialfirma entfernt werden mussten. „Die meisten anderen Arbeiten haben wir aber als Gemeinde in Eigenregie gemacht“, sagt Urban Beck, der jahrelang die Bauleitung innehatte und es ist ihm anzumerken, dass das für ihn eine besondere Freude ist.

Jetzt wurde das mit einem großen Fest gefeiert. „Wir feiern das, was Gott in dieser Zeit getan hat“ sagt Pastor Neumann, „aber wir haben noch viel mehr vor.“ Das Fest sei für ihn auch eine Einladung an die Nachbarschaft, die Gemeinde kennenzulernen. „Wir wollen den Auftrag der Stadt, Anlaufstelle für die Bewohner des Viertels zu sein, gerne weiter ausbauen und laden alle, aber vor allem die Anwohner und Parkbesucher ein, einfach mal bei uns vorbeizuschauen.“

Christengemeinde Arche plant neue Projekte

Auch sonst ist einiges geplant. Im Frühjahr 2024 soll ein Café eröffnet werden, das nach einem Volleyballmatch auf dem Freizeitareal gegenüber oder nach einem Spaziergang durch den Sheridanpark zum „Chillen“ einlädt.

Herzstück der Feier waren die Festgottesdienste und ein Abenteuer-Parcours, den die Pfadfinder der Gemeinde, die Royal Ranger, aufgebaut hatten. Vom Stiefel-Weitwurf über eine Wasserrutsche bis zum Menschenkicker war vieles geboten, besondere Attraktion war der neun Meter hohe Kletterturm.

Die Arche ist eine evangelische Freikirche, die eng mit anderen christlichen Gemeinden der Stadt zusammenarbeitet, unter anderem ist sie Mitglied im überkonfessionellen Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) und in der Evangelischen Allianz der Stadt Augsburg. Die Gemeinde gibt es seit 1984, bis zu ihrem Umzug 2013 war sie in einem Gebäude an der Gögginger Brücke. Die Arche ist als Verein organisiert, man muss aber nicht Mitglied der Gemeinde sein, um die Angebote nutzen zu können.