Für die Millionen-Förderung für Baumpflanzungen sieht es gut aus

Nach den Haushaltsproblemen auf Bundesebene war unklar, ob die erhofften acht Millionen Euro kommen. Die Stadt ist vorsichtig optimistisch.

Das Umweltreferat ist vorsichtig optimistisch, was die anstehende Millionen-Förderung des Bundes für die Pflanzung von bis zu 1000 Bäumen in der Augsburger Innenstadt und dem Innovationspark betrifft. Zuletzt war unklar gewesen, welche Folgen die Haushalts-Verschiebungen und Einsparungen auf Bundesebene haben, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig wurden. Noch ist der Haushalt nicht durch Bundestag und Bundesrat, der im Haushaltsausschuss beschlossene Entwurf sieht aber wohl keine Kürzungen bei der Baumförderung vor. Man habe keine entsprechenden Rückmeldungen bekommen, so das Umweltreferat auf Anfrage. Allerdings werden sich durch die Verzögerungen wohl die entsprechenden Bescheide verzögern. Sie sind frühestens fürs Frühjahr 2024 zu erwarten. Die Stadt erhofft sich vom Bund acht Millionen Euro.

Neben den Bäumen hofft die Stadt auch auf eine Förderung für die anstehende Sanierung des Spickelbads. Auch diese Förderung wird über den Klima-Topf der Bundesregierung quer finanziert. Unabhängig von den Haushaltsquerelen ist aber unklar, ob die Stadt hier etwas bekommt, weil dieses Förderprogramm für die Kommunen ohnehin überzeichnet ist. (skro)

Lesen Sie dazu auch