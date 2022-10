Augsburg

12:00 Uhr

Für die Rettung von Geflüchteten hat Sarah Basal ihr Leben verändert

Plus Die Augsburgerin unterstützt Geflüchtete in Calais und war einen Monat auf dem Seenotrettungsschiff Sea-Eye 4 im Mittelmeer. Dafür nimmt sie einiges auf sich.

Von Miriam Zissler

Sarah Basal hat den September als freiwillige Helferin auf dem Seenotrettungsschiff Sea-Eye 4 im zentralen Mittelmeer verbracht. Zwei Mal nahm die Crew während der Mission geflüchtete Menschen auf dem Schiff auf, um sie später an einen sicheren Hafen an Land zu bringen. Daneben engagiert sie sich auch in der französischen Stadt Calais, wo gestrandete Menschen auf der Flucht unter Planen und in Zelten leben. Es sind mehrere Gründe, die die Augsburgerin antreiben und die auch ihr Leben verändert haben.

