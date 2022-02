Augsburg

12:00 Uhr

Für diese Vögel in Augsburg ist der Frühling schon da

Die ersten Wasseramseln in Augsburg sind in Brutstimmung und jetzt gut zu beobachten.

Plus Große Zugvögel wie Störche und Reiher lassen sich von Wetterkapriolen nicht beeindrucken. Sie fliegen bereits in Augsburg ein. Eine kleine Vogelart brütet jetzt im Verborgenen.

Von Eva Maria Knab

Trotz Wind und Wetter sind heimische Vögel in Frühlingsstimmung, aber nicht nur Amseln, Meisen oder Spatzen. Experte Gerhard Mayer nennt als ein Beispiel die Wasseramsel. Sie ist der einzige einheimische Singvogel, der tauchen und schwimmen kann. In Augsburg sind diese Winzlinge jetzt an bestimmten Stellen gut zu beobachten. Auch die ersten großen Zugvögel wie Störche und Reiher sind in der Stadt eingetroffen.

