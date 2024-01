Augsburg

Für eine gute Sache: Oberbürgermeisterin Weber ließ sich tätowieren

Plus Viele Menschen sind tätowiert. Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Doch bei ihrem Tattoo geht es um eine gute Sache, nämlich um Organspende.

Das Bild, das Eva Weber unlängst auf Facebook veröffentlichte, mag manche überrascht haben. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Augsburgs Oberbürgermeisterin ( CSU) eine kleine Tätowierung. Sie trägt sie auf der Innenseite eines Handgelenks. Die Politikerin gibt so viel Privates preis, weil ein Medienbericht zuletzt die mangelnde Bereitschaft zur Organspende in Deutschland aufgegriffen hat. Weber erklärt, was ihre Tätowierung damit zu tun hat.

Zwar befinde sich seit vielen Jahren in ihrem Geldbeutel ein Organspendeausweis, so Eva Weber. Aber das Tattoo an ihrem Handgelenk weise sie nun zusätzlich als Organspenderin aus. Das Symbol stammt von der Organisation "Junge Helden", die sich für die Organspende einsetzt. Es zeigt zwei Halbkreise, die zu einem Ganzen zusammenfinden. Auch in der Organspende kommen zwei Menschen zusammen. Und die Buchstaben O und D für das englische Wort für Organspende - "organ donation" - würden sich in dem Zeichen wiederfinden, heißt es vom Verein. Eva Weber ließ sich das Symbol im vergangenen Sommer in einem Augsburger Studio stechen.

