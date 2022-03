Für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es von der Stadt Überbrückungsgeld

Mittellose Menschen aus der Ukraine können bei der Stadt Augsburg Asyl-Leistungen beantragen, sobald sie registriert sind. Für die Bearbeitung wird Personal nötig.

Tag für Tag kommen Menschen aus der Ukraine in Augsburg an. Die Stadt hat frühzeitig Strukturen aufgebaut, um Geflüchteten helfen zu können. Nun können mittellose Ukrainerinnen und Ukrainer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei der Stadt beantragen, informiert Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Sie zahle für Menschen aus der Ukraine, die in der Stadt ansässig sind, unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Überbrückungsgeld aus.

Caritas und Diakonie kümmern in Augsburg sich um die Auszahlung

Das Sozialamt habe die Initiative für ein Überbrückungsgeld für mittellose Menschen übernommen, die nach Kriegsbeginn am 24. Februar von der Ukraine nach Augsburg gekommen sind, so der Sozialreferent. Diese "kleine pragmatische" finanzielle Unterstützung stamme aus einem Spendentopf. Mitarbeiter der Caritas und der Diakonie kümmern sich um die Ausbezahlung. "Für Erwachsene gibt es 100 Euro, für ein Kind bis zu 50 Euro. Jeder Einzelfall werde überprüft", erklärt Dennis Triebsch aus dem Sozialreferat. Seit Freitag wurde das Überbrückungsgeld bereits 44 Mal ausbezahlt.

21 Bilder So werden Ukraine-Flüchtlinge im Ankerzentrum in Augsburg aufgenommen Foto: Silvio Wyszengrad

Normalerweise könnten Menschen aus der Ukraine als Touristen nach Deutschland einreisen. Mit der Massenzustrom-Richtline, die die EU nun anwendet, könnten Flüchtlinge aus der Ukraine nun aber Asyl beantragen und so Leistungen erhalten. Dafür sei zunächst eine Registrierung im Behördenzentrum der Regierung von Schwaben in der Aindlinger Straße notwendig. Geflüchtete sollen unter Angabe von persönlichen Daten und Erreichbarkeit über die E-Mail-Adresse "registrierungsanmeldung-ukraine@reg-schw.bayern.de" einen Termin zur Registrierung im Behördenzentrum Augsburg ausmachen. Erst danach könne die Stadt tätig werden. Auf der Homepage der Stadt www.augsburg.de/ukraine finden Betroffene den Antrag als PDF-Datei vor. Es gebe ihn auch in ukrainischer und russischer Sprache. Bereits jetzt sei absehbar, dass das Personal zur Bearbeitung der Anträge aufgestockt werden müsste, so Triebsch. Die Leistungen decken auch die medizinische Versorgung ab, so Birgit Fritsch aus dem Sozialreferat.

Hostel Übernacht stellen 180 Plätze für Ukraine-Flüchtlinge bereit

Schenkelberg informierte am Mittwoch, dass über 700 unentgeltliche Unterkunftsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern aus Augsburg und dem Umland angeboten wurden. 100 Plätze habe der Ukrainische Verein bereits vermitteln können. Aber auch das Hostel Übernacht stehe mit seinen 180 Plätzen kurzfristig zur Verfügung. Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) berichtete, dass seit Montag vermehrt Flüchtlinge bei der städtischen Hotline (Telefon 0821/324-3016) anrufen, die montags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr besetzt ist. Auf der Homepage der Stadt wird darauf hingewiesen, dass es zu Wartezeiten kommen kann. Wild: "Wir sind hier sehr froh, seit Montag zwei Personen vom Ukrainischen Verein für mindestens drei Monate angestellt zu haben. Dadurch können wir die Ankommenden gut und niederschwellig in ukrainischer Sprache beraten." Es gebe auch psychologische Beratung.

Lesen Sie dazu auch