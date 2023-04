Für Fußgänger müssen an anderer Stelle Verbesserungen kommen

Plus Der Beschluss, das Gehwegparken in Augsburg auszuweiten, orientiert sich an den Gegebenheiten in manchen Vierteln. Dafür ist ein Ausgleich fällig.

Der Beschluss zum Gehwegparken wird die Welt nicht auf den Kopf stellen: Den Bedarf gibt es nur in bestimmten Augsburger Straßen. Und in manchen von ihnen braucht man gar nicht darüber nachzudenken, weil die Gehwegbreiten es dort nicht hergeben. Der Beschluss hat vor allem Symbolkraft, und deshalb wurde koalitionsintern darum gerungen. Diesmal hat sich - nachdem die Grünen in den vergangenen Jahren viele Projekte durchbrachten - die CSU durchgesetzt und zieht dabei mit der Opposition an einem Strang. Von einer Koalitionskrise ist man weit weg, doch es ist das bisher gewichtigste Thema, bei den CSU und Grüne nach außen hin nicht einer Meinung sind.

Wöchentliche Strafzettelaktionen wären kaum erträglich gewesen

Es läuft auf die Frage hinaus, ob Autos oder Fußgänger Platz haben sollen. Der Beschluss ist insofern pragmatisch, als dass er einen Umgang mit den vielen Autos findet, die sich über die Jahrzehnte mehr Platz genommen haben. Aus Sicht der Anwohner wäre es kaum erträglich gewesen, wenn die Stadt wöchentlich reihenweise Strafzettel verteilt hätte für etwas, das seit Jahrzehnten Praxis ist. Eine andere Wahl wäre der Verkehrsüberwachung kaum geblieben, wenn es entsprechende Beschwerden gibt. Denn auf die Schnelle werden die Autos nicht verschwinden. Insofern beugt man sich den Gegebenheiten.

