Augsburg

06:00 Uhr

Für neue Solaranlagen gibt es ab Herbst Geld von der Stadt Augsburg

Die Stadt fördert den Einbau von neuen Photovoltaikanlagen (hier eine Wohnanlage in der Landsberger Straße in Haunstetten). Wer eine kauft und betreibt, erhält einen Zuschuss.

Plus Ab September sind pro Anlage oder Erweiterung 500 Euro Förderung möglich. Auch Balkonkraftkraftwerke sind eingeschlossen. Die Stadt will so beim Klimaschutz vorankommen.

Von Stefan Krog

Wer in Augsburg eine Solaranlage installieren möchte, kann ab September auf Geld von der Stadt hoffen: Dann wird ein kommunales Förderprogramm anlaufen, für das bis zum Jahr 2025 zunächst 500.000 Euro vorgesehen sind. Wer ein so genanntes Balkonkraftwerk installiert, kann je nach Größe maximal 200 Euro bekommen. Für größere Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind 500 Euro je Anlage möglich, auch für Erweiterungen oder Solarthermie (ab drei Quadratmeter) ist eine Förderung möglich. Das wird Auswirkungen auf das Stadtbild haben.

Jährlicher Solaranlagen-Ausbau liegt in Augsburg unter den Zielen

"Wir wollen eigenes Geld in die Hand nehmen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien an allen Stellen, wo es geht, zu fördern", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Wie berichtet müsste der Photovoltaik-Ausbau im Stadtgebiet deutlich steigen, wenn die Ziele zum Klimaschutz erreicht werden sollen. Der jährliche Zubau erreichte vor gut zehn Jahren seinen Höhepunkt, stürzte dann aufgrund Änderungen bei der Einspeisevergütung ab, und liegt seit 2020 bei etwa 4,5 bis 5 Megawatt-Peak jährlich. Im vergangenen Jahr wurden in der Energiekrise zwar rekordverdächtig viele Anlagen ans Netz genommen, allerdings mit teils sehr geringer Leistung. Nötig wäre ein Zubau von Anlagen mit einer Leistung von etwa elf Megawatt in der Spitze je Jahr. Man habe mit der Solarpflicht für Neubaugebiete bereits einen wichtigen Schritt unternommen, mit der Förderung wolle man im Bestand Anreize setzen.

