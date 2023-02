Für Verbindung von Gögginger Brücke zum Bahnhof gibt es keine Perspektive

Eine Treppe oder Rampe war in Augsburg immer wieder ein Thema. Allerdings wäre schon die Untersuchung zur Machbarkeit teuer.

Eine direkte Verbindung für den Fuß- oder Radverkehr von der Gögginger Brücke zum Hauptbahnhof ohne Umweg über Herman- und Ladehofstraße wird es in absehbarer Zeit nicht geben. In der Vergangenheit hatten die Bürgerliche Mitte sowie CSU/Grüne die Verwaltung dazu aufgefordert, sich Gedanken über das Thema zu machen. Zuletzt kam in der Bürgerversammlung im November noch mal ein Vorstoß aus der Bürgerschaft.

Das Baureferat bezifferte jetzt die Kosten für eine Untersuchung, ob eine Treppe denkbar wäre, auf 25.000 Euro. Das Geld sei aktuell nicht im Haushalt eingeplant, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Eine Untersuchung sei frühestens 2026 möglich, barrierefrei werde diese Lösung allerdings nicht. Der Bauausschuss des Stadtrats lehnte den Antrag aus der Bürgerversammlung einstimmig ab. Die Baukosten würden letztlich im sechsstelligen Bereich liegen, der Nutzen sei angesichts von absehbaren Verkehrsverlagerungen durch die Eröffnung des Bahnhofstunnels mit Zugang aus dem Westen womöglich nicht mehr so hoch. (skro)