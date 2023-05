Fürs Hotel Villa Arborea wird ein neuer Pächter gesucht

Plus Die bisherige Pächterin der Villa Arborea in Augsburg sieht sich mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert. Es wird ein Nachfolger gesucht. Der Hotelbetrieb läuft weiter.

Das kleine Hotel samt Garten an der Gögginger Straße ist etwas Besonderes: In familiärer Atmosphäre wolle man den Gästen ein "Zuhause auf Zeit" bieten, heißt es auf der Homepage. Mit dem Bau des Gebäudes - der ehemaligen Villa Bader - wurde 1935 der Augsburger Architekt Albert Kirchmayer beauftragt. Bis 2002 war es im Besitz der Kaufmannsfamilie Bader, die darauffolgenden Eigentümer bauten das Anwesen zu einem Hotel um. 2020 schließlich wurde es verpachtet. Das Amtsgericht Augsburg hat nun über das Vermögen der Pächterin die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet.

Rechtsanwältin Manuela Pietzsch wurde zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Sie verschaffe sich derzeit als gerichtlich bestellte Sachverständige einen ersten Überblick über die Situation und stehe im Austausch mit den Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Verpächtern, teilt sie der Redaktion mit. "Der Hotelbetrieb läuft vollumfänglich mit dem altbewährten Team weiter, für die Gäste wird es keine Beeinträchtigungen geben. Buchungen werden selbstverständlich weiterhin auch für die Zukunft entgegengenommen", betont sie. Pietzsch werde unmittelbar Verhandlungen aufnehmen. Ihr Ziel ist es, den Hotelbetrieb "reibungslos und ohne jegliche Einschränkungen für die Gäste an einen künftigen Pächter zu übergeben".