Fugger-Gymnasium sammelt über 10.000 Euro für die Kartei der Not

Das Jakob-Fugger-Gymnasium hat sich mit dem sozialen Auftrag der Fuggerei beschäftigt – und bei einem Sportwettbewerb auch für das Leserhilfswerk gesammelt.

Der Name der Schule ist auch eine Verpflichtung: Am Jakob-Fugger-Gymnasium beschäftigte man sich im vergangenen Schuljahr mit dem 500. Stiftungsjubiläum der Augsburger Fuggerei. Es ging dabei auch darum, wie der soziale Auftrag der Fuggerei als gesellschaftliche Aufgabe heute umgesetzt werden kann. "Im Jahr des Jubiläums wollten wir dazu als Schule im Sinne Fuggers auch etwas Gutes tun", sagt Schulleiterin Angelika Felber. Unterstützt werden sollte dabei auch die Arbeit der Kartei der Not, die als Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen Menschen in unverschuldeten Notlagen in der Region beisteht.

Schüler und Lehrer hatten einen Projekttag vorgeschlagen

Die Augsburger Schule sammelte insgesamt 10.412, 27 Euro an Spenden ein, die nun an Kartei-der-Not-Geschäftsführer Arnd Hansen übergeben wurden. Ein aus Schülern und Lehrern besetztes Projektteam hatte den Vorschlag eines Projekttages gemacht, bei dem sportliche Wettkämpfe mit der Sammlung von Spenden kombiniert wurden. Im Juli nahmen dann rund 600 Beteiligte aus Schülerschaft und Lehrerkollegium an der Aktion teil. Es gab unter anderem einen Laufparcours, Torwandschießen oder Basketballwerfen. Pro erzieltem Punkt sollten 50 Cent als Spende gesammelt werden.

Die Teilnehmenden hatten vorab ihre Spenderinnen und Spender im eigenen Umfeld rekrutiert. Familien, Freunde, Angehörige und Bekannte engagierten sich so zahlreich, dass über 10.000 Euro zusammen kamen – bei der Übergabe des Geldes waren auch die Schülersprecherinnen und -sprecher und der Projektkoordinator Johannes Koller dabei. Arnd Hansen von der Kartei der Not nannte den Einsatz der Schule "beeindruckend". Damit könne nach der Coronakrise und mitten in der Ukraine- und Energiekrise vielen Notleidenden geholfen werden. (AZ)

Wenn auch Sie die Arbeit der Kartei der Not unterstützen wollen – alle Informationen finden sie hier.

