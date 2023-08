Die Fuggerei wird auf ihre Barrierefreiheit getestet

Die "Barriere-Checker" machen sich ein Bild von der Augsburger Sozialsiedlung. Ihre Ergebnisse fließen in einen digitalen Stadtplan.

Die Augsburger Fuggerei ist ein Publikumsmagnet: Rund 220.000 Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt besuchen sie jährlich. Daneben wohnen dort etwa 150 Menschen. Kürzlich wurde dort eine Ortsbegehung von Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen durchgeführt, um die Barrierefreiheit der Siedlung zu beurteilen. Das Ziel: Durch die sogenannten "Barriere-Checker" soll die Zugänglichkeit von Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungsorten und vielen weiteren interessanten Gebäuden in Augsburg dokumentiert werden, sodass man sich über die vorhandene Barrierefreiheit oder auch Barrieren informieren kann.

Die Fuggerei weist in ihren Besucherinformationen auf ihrer Homepage bereits darauf hin: Auch Menschen mit Behinderung könnten die meisten Angebote wahrnehmen, da die Fuggerei in großen Teilen barrierefrei sei. Nicht rollstuhlgerecht sei dagegen der Bunker. Eine Behindertentoilette ist aber vorhanden. Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt war mit Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) bei der Begehung der Barriere-Checkerinnen anwesend. „Wir möchten allen Menschen den Besuch der Fuggerei ermöglichen und ihnen das Konzept der ältesten bestehenden Sozialsiedlung und das Leben der Bewohner vermitteln. Die Fuggerei ist aufgrund ihrer baulichen, denkmalgeschützten Anlage nicht komplett barrierefrei", so von Hundt. Sie bemühten sich jedoch stetig, Barrieren abzubauen und freuten sich deshalb auf die Ergebnisse.

Das Augsburger Freiwilligen-Zentrum schult die Barriere-Checker

Die „Barriere-Checker“ sind ein Projekt des Freiwilligen-Zentrums Augsburg, das von der Stadt Augsburg gefördert wird, um zwei Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion umzusetzen: Freiwillig engagierte Menschen mit und ohne Behinderungen sammeln Informationen zur Barrierefreiheit. Dafür werden sie durch eine Schulung des Freiwilligen-Zentrums in Zusammenarbeit mit der Fachstellen Inklusion der Stadt Augsburg auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die gesammelten Informationen werden dann in einem digitalen Stadtplan verfügbar sein, der sich momentan im Aufbau befindet und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird, wie Andrea Bayer, Leiterin der Fachstelle Inklusion berichtete. (ziss)

