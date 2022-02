Augsburg

vor 47 Min.

Fußgänger ärgern sich über lange Wartezeiten am Testzentrum

Im Testzentrum am Plärrer wurden am Samstag Autofahrer teils schneller abgefertigt als Fußgänger.

Plus Bis zu zwei Stunden stehen Menschen teils in der Kälte, ehe sie getestet werden. Die Stadt spricht von einem Einzelfall - will aber schnell nachbessern.

Von Michael Hörmann und Johannes Kapfer

Am Montag meldete die Stadt 710 Corona-Neuinfektionen. Insgesamt gibt es derzeit damit knapp 8400 Corona-Infizierte. Immer mehr Erkrankte, das bedeutet auch, dass es mehr Kontaktpersonen gibt, die sich womöglich angesteckt haben. Deren Weg führt dann oft ins Testzentrum, das seit einigen Wochen am Plärrergelände liegt. Getestet wird dort nur nach vorheriger Anmeldung, Autofahrer und Fußgänger sollten, im Gegensatz zum Testzentrum an der Messe, getrennt werden. Nun aber wächst der Unmut bei den Menschen, die in der Kälte anstehen müssen. Sie berichten von einer teils zweistündigen Wartezeit, während Autofahrer im Zehn-Minuten-Takt bedient würden. Die Stadt bestätigt den Vorfall, spricht aber von einem Einzelfall. Sie will nun nachbessern.

