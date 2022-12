Fußgänger flüchtet nach Zusammenstoß mit Radlerin

Die Frau verletzt sich bei dem Unfall mit dem bislang unbekannten Mann im Augsburger Stadtteil Kriegshaber. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr, sei eine Pedelec-Fahrerin auf dem Geh- und Radweg entlang der Ulmer Landstraße stadtauswärts unterwegs gewesen, so die Polizei. Auf Höhe der Hausnummer 74 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. Augenscheinlich sei er nicht verletzt worden und unmittelbar danach in eine unbekannte Richtung geflüchtet, so die Polizei.

Die 53-jährige Radlerin kam zur Abklärung einer mutmaßlichen Schulterverletzung zur vorsorglichen Untersuchung in die Uniklinik. Wegen sprachlicher Barrieren konnte der genaue Unfallhergang bislang noch nicht näher geklärt werden. Der Fußgänger war laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt, trug eine schwarze Jacke und Jeanshose. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323 2610 zu melden. (eva)