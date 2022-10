Fußgänger verursacht Sturz eines Fahrradfahrers

Der Passant lässt den Radler leicht verletzt zurück. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls in der Landsberger Straße.

Ein Fußgänger brachte am Mittwoch um kurz vor Mitternacht einen Fahrradfahrer zu Fall und machte sich daraufhin aus dem Staub. Der Vorfall ereignete sich in der Landsberger Straße, wo der Radler in südlicher Richtung auf dem Fahrradstreifen unterwegs war, als ein Fußgänger auf diesem plötzlich auftauchte.

Der 33-Jährige habe bremsen müssen und sei dann gestürzt, so die Polizei. Er verletzte sich dabei leicht. Der geflüchtete Fußgänger wird so beschreiben: etwa 1,65 Meter groß, rund 60 Jahre alt, korpulent und ungepflegt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Nummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)