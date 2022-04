Fußgänger verursacht Verkehrsunfall in der Karlstraße und flüchtet

Trotz roter Ampel überquert ein Fußgänger in der Augsburger Karlstraße die Straße. Es kommt zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fußgänger hat am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall in der Karlstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Mann gegen 12.50 Uhr trotz roter Ampel die Karolinenstraße. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, musste der 61-jährige Fahrer eines orangen BMW, der in die Karolinenstraße abbiegen wollte, stark abbremsen. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer, der hinter dem BMW fuhr, konnte jedoch nicht mehr bremsen und prallte gegen das stehen gebliebene Fahrzeug.

Unfall in der Augsburger Karlstraße verursacht: Fußgänger flieht

Der 31-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei rund 450 Euro, der am BMW bei rund 2000 Euro. Da der Fußgänger weiterlief, ohne seine Personalien zu hinterlassen, sucht die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte nun nach Zeugen. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0821/323-2110 entgegen. (kmax)