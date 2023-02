Fußgängerbeauftrage für Augsburg wird bald kommen

Plus Nach langer Suche hat die Stadt Augsburg eine passende Bewerberin gefunden. Eine Aufgabe: die Grünzeiten an Fußgängerampeln

Die Stadt Augsburg wird nach monatelanger Suche wegen Bewerbermangels nun eine Stelle zur Förderung des Fußverkehrs im Tiefbauamt besetzen können. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sagte im Bauausschuss des Stadtrats, dass die Fußgängerbeauftragte ihren Posten in absehbarer Zeit antreten könne.