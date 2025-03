Kommt eine Fußgängerzone am Holbeinplatz in der Altstadt?

Die Stadt hat am Mittwoch Ergebnisse ihrer Verkehrszählung in der Innenstadt vorgelegt, nachdem in den vergangenen Jahren politisch eine Verkehrsberuhigung der Altstadt gefordert wurde. Vor allem die Grünen hatten gemeinsam mit der CSU die Prüfung einer „autofreien Altstadt“ - gemeint ist damit die Reduzierung von Durchgangsverkehr - gewünscht. Allerdings zeichnen sich in der Analyse weder genereller Bedarf noch Möglichkeiten ab, nachdem der Großteil des Verkehrs in Alt- und Kerninnenstadt so genannter Quell- und Zielverkehr ist, also dort beginnt oder endet. Der Anteil des Durchgangsverkehrs liegt bei 25 Prozent. Das Untersuchungsgebiet lässt die Straßen des „Altstadtrings“ (Schaezler-/Schießgrabenstraße, Rote-Torwall-Straße, Graben und Karlstraße/Grottenau), die das Gebiet begrenzen, außen vor und schaut nur auf den eingeschlossenen Innenstadtbereich.

