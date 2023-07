Augsburg

Fußgängerzonen-Versuch: Stadt zählt den Verkehr in der Maximilianstraße

Plus Mit Sensoren wurde erfasst, wie viele Autos und Fahrräder in der Augsburger Maximilianstraße unterwegs sind. Die Eilklage gegen den Fußgängerzonen-Versuch läuft noch.

Von Stefan Krog

Die meterhohen Masten, die Anfang der Woche in der Mitte der Maximilianstraße standen, fielen auf. Manche vermuteten, es handle sich um eine Videoüberwachung - eventuell deshalb, weil zuletzt Nachtschwärmer im Herkulesbrunnen gebadet hatten. Der Grund für den Einsatz der Technik war aber ein anderer. Die Stadt hat in den vergangenen Tagen die Verkehrsmengen in der Maximilianstraße mittels einer automatisierten Verkehrszählung erfasst.

Dazu wurden am Montag im Bereich Herkulesbrunnen mehrere Masten mit Sensoren aufgestellt, die am Mittwoch wieder entfernt wurden. Die Stadt will auf diese Weise ermitteln, wie viele Fahrräder und Autos in der Straße unterwegs sind. Um eine Vergleichsgrundlage zu haben, wurde bereits im April vor dem Start des Fußgängerzonen-Versuchs schon einmal gezählt. Ein Teil der Maximilianstraße ist derzeit versuchweise für Autos und andere Kraftfahrzeuge gesperrt - es handelt sich um ein rund 180 Meter langes Teilstück zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

