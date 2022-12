Gablinger Gefängniswärterin soll Dienstgeheimnisse verraten haben

Plus Eine Wärterin der JVA Augsburg-Gablingen steht im Fokus der Justiz: Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl gegen die Frau erwirkt. Doch die wehrt sich dagegen.

Eine Wärterin des Gablinger Gefängnisses wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft der Frau vor, während ihrer Arbeitszeit im Gefängnis Dienstgeheimnisse verraten zu haben. Auf Anfrage teilt das Amtsgericht mit, dass die Wärterin gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt hat. Dieser Strafbefehl sah eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung vor. Hintergrund des Ermittlungsverfahrens war auch der Verdacht gewesen, dass die Frau eine private Beziehung mit einem Gefangenen gehabt haben könnte.