Galeria Karstadt Kaufhof: Das Konzept Kaufhaus steht auf dem Prüfstand

So ganz überraschend kommt es ja nicht, womit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof derzeit konfrontiert sind. Der Konzern ist in der Krise, wieder einmal, entsprechende Nachrichten hatten sich in den vergangenen Tagen verdichtet. Dass nun tatsächlich erneut das Aus droht, ist ein Schlag ins Gesicht für das Personal, das sich der Gewissheit eines sicheren Arbeitsplatzes einmal mehr beraubt sieht. Immerhin: Der Standort Augsburg hat vergleichsweise ordentliche Chancen. Die Innenstadt-Lage könnte kaum besser sein, der Standort - einziger im Raum Augsburg - ist etabliert und bekannt, der Aldi-Supermarkt im Keller zieht zusätzlich Publikum an.

