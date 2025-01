Ganz ohne Stress: Was Besucher am Wintermarkt Haunstetten schätzen

Mit dem Wintermarkt hat das Gasthaus Settele im Augsburger Stadtteil Haunstetten eine Marktlücke aufgetan, darüber sind sich die Gäste einig. Noch bis einschließlich 6. Januar kann man im Hof des Haunstetter Traditionsgasthauses Glühwein, Punsch, Bratwürste, Kässpatzen und weitere Köstlichkeiten genießen - und das ganz ohne vorweihnachtlichen Stress. Der Haunstetter Wintermarkt ersetzt seit letztem Jahr den Haunstetter Christkindlesmarkt und verlängert die Zeit zum gemeinsamen Feiern bis in den Januar, freut sich Initiator Stefan Settele.

Nach Einbruch der Dunkelheit ist es auf dem Hof in Haunstetten urgemütlich. Die Buden sind stimmungsvoll beleuchtet und ein Feuer lädt dazu ein, sich angesichts der winterlichen Temperaturen zu wärmen. Weihnachtsschmuck und Sockenstände sucht man hier vergebens - der Wintermarkt setzt auf Kulinarik. Es gibt traditionelle Christkindlesmarkt-Speisen wie Bratwürste und Kässpatzen, aber auch hochwertigere Angebote wie Lachs oder Smashed Burger. An einem Stand kann man die hauseigenen Gewürzmischungen erwerben - und ein Gläschen Schnaps von der SinGold Destillerie probieren. Dazu gibt es dann Brote mit hausgemachtem Griebenschmalz.

Icon Galerie 31 Bilder Im Gasthaus Settele in Augsburg-Haunstetten treffen sich die Menschen auch nach den Feiertagen zu Würstchen, Glühwein und guten Gesprächen. Wir haben die Bilder.

„Wir haben uns gefragt, warum passiert eigentlich so wenig in der Zeit nach Weihnachten“, erzählt Stefan Settele von der Entscheidung, den Christkindlesmarkt in den Januar zu verlegen. Über 20 Jahre lang fand dieser traditionell in der Adventszeit statt und gehörte für viele Haunstetter zum Pflichtprogramm. Für das Team bedeutete das doppelte Arbeit - herrscht im Advent ja auch Hochbetrieb im Gasthaus.

Bei den Gästen kommt der neue Termin gut an. „Bis Mariä Lichtmess am 2. Februar ist noch Weihnachtszeit, also passt der Wintermarkt doch perfekt“, sagt etwa Evi Lasch, die sich mit Freunden einen Glühwein schmecken lässt. „Nach Weihnachten sind alle entspannter und haben frei - es wäre schön, wenn es in Augsburg so etwas noch öfter gäbe“, findet die Besucherin. „Ich glaube, wenn die kleinen Weihnachtsmärkte in der Innenstadt auch noch geöffnet hätten, hätten sie einen riesigen Zulauf.“

Stefan Lang ist mit Kolleginnen für eine verspätete Weihnachtsfeier auf dem Wintermarkt. Man hat sich Kässspatzen und Bratwurst schmecken lassen, jetzt steht das Grüppchen zusammen und genießt den Abend. Auch hier ist man sich einig - ohne den Weihnachtsstress macht der Markt gleich viel mehr Spaß. „Das ist eine Marktlücke“, findet Lang.

Auch für Musik ist auf dem Wintermarkt gesorgt. Am Freitagabend etwa gibt es zunächst traditionelle Volksmusik von einem Akkordeon-Trio, bevor der Augsburger Michele Agus alias DJ Magus den Plattenteller übernimmt.

Icon Vergrößern Für die Kinder gibt es unter anderem Fahrten mit der Ponykutsche. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Für die Kinder gibt es unter anderem Fahrten mit der Ponykutsche. Foto: Peter Fastl

Ein wichtiger Part auf dem Christkindlesmarkt war immer die Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis, an den die Gewinne als Spende gingen. Auch auf dem Wintermarkt ist der Bunte Kreis mit von der Partie und gestaltet das Kinderprogramm. Es gibt Fahrten mit der Ponykutsche, Kinderschminken und Bastelaktionen. Im Hof können die Kinder über einer Feuertonne Stockbrot und Marshmallows grillen.

Info: Der Haunstetter Wintermarkt findet noch am Samstag und Sonntag von 16 bis 21 Uhr und am Montag von 15 bis 20 Uhr auf dem Hof des Gasthauses Settele, Martinistraße 29, in Augsburg statt.