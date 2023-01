Augsburg

vor 49 Min.

"Ganze Rucksäcke voll": In Augsburgs Supermärkten wird mehr gestohlen

In Augsburgs Supermärkten gibt es mehr Ladendiebe - und häufiger als früher haben sie es auf Lebensmittel abgesehen.

Plus Es gibt mehr Diebe in Augsburgs Supermärkten, berichten Händler und ein Ladendetektiv. Dass die Inflation ein Grund ist, bemerken sie auch am Diebesgut.

Von Andrea Wenzel

Es war eine Stammkundin, die bei Edeka Seng im Augsburger Stadtteil Göggingen mehrere Zeitschriften und ein Bügeleisen gestohlen hat. In einem Supermarkt in der Innenstadt hat eine Rentnerin einen besonderen Trick angewandt, um kostenlos an Lebensmittel zu kommen. Diebstahl gehört im Lebensmittelhandel schon immer zum Alltag – doch die Zahl der Delikte steige, berichten verschiedene Augsburger Händler. Sie vermuten die stark gestiegenen Preise als Gründe und ärgern sich über eine aus ihrer Sicht lasche Strafverfolgung.

