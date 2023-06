Gast randaliert in Kneipe und verletzt zwei Polizisten leicht

Am Sonntagnachmittag gibt es eine Auseinandersetzung in Göggingen. Ein 26-Jähriger hat jetzt großen Ärger.

Ein 26-jähriger Mann hat jetzt jede Menge Ärger. Angefangen hatte es mit einer Attacke in einem Lokal in Göggingen, danach verletzte der Mann zudem zwei Polizisten.

Wie die Polizei mitteilt, randalierte am Sonntagnachmittag ein 26-Jähriger zuerst in einem Lokal in der Bergiusstraße. Er leistete sich auf seiner anschließenden Flucht einige Fehltritte. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr randalierte der 26-Jährige zunächst in einer Lokalität. Er beleidigte zudem einen anderen Gast. Anschließend flüchtete er und die Polizei wurde verständigt.

Der Mann warf einen Stein dem Polizeiauto hinterher

Im Rahmen der Fahndung traf eine Polizeistreife den Mann an. Hierbei hob er einen Stein von der Straße auf und warf ihn dem Polizeiauto hinterher. Bei der Kontrolle zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ, sodass ihn die Polizeibeamten schließlich fesselten. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und biss in das Polizeiauto, wodurch die Folierung beschädigt wurde. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Der 26-Jährige kam in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann. (möh)