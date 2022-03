Augsburg

Gasthof zum Bärenkeller schließt: Darum hört Milena Milosevic jetzt auf

Plus Schweren Herzens hört Milena Milosevic im Gasthof zum Bärenkeller auf. Ihr verstorbener Mann Mirko hat sich in Augsburg mit seinen Balkanspezialitäten viele Freunde gemacht.

Von Andrea Baumann

Die Holzeinbauten des Biergartens sind abgerissen und liegen im Hof für die Müllabfuhr bereit. In der Küche steht kein einziger Topf mehr und auch der Gastraum mit den abgeräumten Tischen wirkt verlassen. In diesen Tagen schließt Milena Milosevic das Kapitel als Betreiberin des Gasthofs zum Bärenkeller für immer. Mit der Schlüsselübergabe endet auch eine langjährige Wirtstradition in Augsburg, die vor allem mit dem Namen ihres vor zweieinhalb Jahren plötzlich verstorbenen Mannes Mirko Milosevic und seinen Balkanspezialitäten verknüpft ist, und über Oberhausen ("Bayerischer Löwe") und Göggingen ("Eisernes Kreuz) in den Bärenkeller führte.

