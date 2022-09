Augsburg

vor 2 Min.

Gastro-Kritik: Das bietet das neue Chimico in Augsburg seinen Gästen

Plus Im Chimico in Augsburg begegnen sich Japan und Vietnam kulinarisch. Ob Gerichte und Service im neuen Restaurant überzeugen? Das Chimico in unserer Gastro-Kritik.

Von Daniela de Haen Artikel anhören Shape

Augsburg ist nicht gerade arm an kulinarischen Adressen für Gäste, die asiatische Gerichte schätzen. Und das neu eröffnete Chimico in der Theaterstraße ist nicht das erste Lokal, das japanische und vietnamesische Küche kombiniert. Trotzdem bleibt ein Abend dort im Gedächtnis. Aber dazu gleich mehr. Zunächst ein paar Fakten: Zu finden ist das neue Restaurant in der Theaterstraße, dort, wo früher einmal das Papageno und zuletzt das Omar's war. Das Chimico ist ein Familienbetrieb, was auch der Name des Lokals widerspiegeln soll. Er setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Familienmitglieder zusammen – "inklusive Hund", erklärt Restaurantchefin Chi Nguyen und lacht. Ihre Familie hat bereits ein Lokal in München: das JaVi, das ebenfalls japanisch-vietnamesische Küche anbietet. Ob das Chimico in Augsburg mit diesem Konzept überzeugen kann? Die Details in unserer Gastro-Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen