Gastro-Kritik: Im Cafe Zirbelkuss in Göggingen backt die Chefin selbst

Plus Seit Herbst betreibt ein junges Paar das Café Zirbelkuss an der Gögginger Straße in Augsburg. Wenn der Chef Zeit hat, spielt er auch eine Partie Schach.

Von Ina Marks

Die Atmosphäre ändert sich mit der Uhrzeit. Von morgens bis mittags herrscht im Café Zirbelkuss an der Gögginger Straße oft geschäftiges Treiben. Dann beraten Anwälte nochmal schnell ihre Mandanten, trinkt etwa die Richterin einen Espresso oder stoßen Prozessbeteiligte nach einem Urteil an. Am Nachmittag zieht eine ruhigere Atmosphäre ein. Das Café gegenüber des Augsburger Strafjustizzentrums hat seit vergangenem Herbst neue Betreiber: ein junges Paar, sie ist ausgebildete Konditorin. Es ist naheliegend, auf was im Zirbelkuss der Fokus liegt.

