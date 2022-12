Augsburg

Gastro-Kritik: Im Abacco's in Augsburg brät sich der Gast sein Steak selbst

In den ehemaligen Fischerstuben in Augsburg wird jetzt Steak serviert. Für die perfekte Garung können die Gäste des Abacco's dabei selbst sorgen.

Von Daniela de Haen

Ein Steak ist nicht einfach nur ein Steak. Das Stück Fleisch steckt voller Möglichkeiten, die beim Bestellen im Restaurant bedacht werden müssen. In welcher der Garstufen, von roh über englisch bis durch, möchte ich mein Rib-Eye, Rinderfilet oder Entrecôte? Und dann passiert es manchmal doch: Das servierte Fleisch entspricht nicht den Vorstellungen. Die Schweizer Kette Abacco's Steakhouse, die in Augsburg gerade ihr neuntes Restaurant in den ehemaligen Fischerstuben eröffnet hat, hatte da eine praktische Idee: Das Lokal liefert das Fleisch - und die Gäste braten es sich am Tisch auf dem heißen Stein. Ob das tatsächlich zu einem perfekten Steak führt und was es zur Neueröffnung sonst noch zu wissen gibt.

